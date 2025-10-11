Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 20:24

Украинку с почти миллионом долларов поймали на границе с Румынией

Украинка пыталась вывезти в Румынию $970 тыс. в двигателе своего Mercedes

Украинка 1990 года рождения пыталась вывезти через границу с Румынией $970 тыс., которые спрятала в двигателе своего Mercedes E 55 AMG, сообщает Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале. Пограничники достали из тайника 38 пакетов с деньгами, а потом нашли еще семь свертков.

По информации ведомства, при осмотре автомобиля в пункте пропуска «Парубное» сотрудники обратили внимание на нехарактерный шов в нижней части мотора и отправили авто на усиленную проверку. Хозяйка пыталась убедить пограничников, что это просто «деталь такая», но ей не поверили. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за попытку провоза незадекларированный валюты, автомобиль изъяли.

Ранее сообщалось, что россиянка, прибывшая в Сочи из Дубая, попыталась провезти через «зеленый коридор» незадекларированные ювелирные украшения VanCleef & Arpels стоимостью 3 млн рублей. При досмотре в ее рюкзаке были обнаружены серьги с перламутром и колье из белого и желтого золота 750-й пробы, против нее возбуждено уголовное дело.

