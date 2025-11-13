Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Цветет все лето, не боится ветра, дождя и перепада температур: идеальное растение для сада

Пеларгония — это идеальное растение для сада, которое сохраняет декоративность с мая до первых осенних заморозков, не теряя своей привлекательности даже в самую жаркую погоду.

Ее феноменальная устойчивость к прямым солнечным лучам и засухе делает ее незаменимой для солнечных клумб, балконных ящиков и уличных вазонов. Этот цветок хорош своим разнообразием: современные сорта предлагают богатейшую палитру оттенков — от классических красных и розовых до изысканных белых, лиловых и двухцветных вариаций. Дачники ценят пеларгонию за продолжительное и обильное цветение на протяжении всего лета, при котором новые бутоны постоянно сменяют отцветающие соцветия.

Она прекрасно переносит перепады температур, не боится ветра и дождя, а ее ароматные листья естественным образом отпугивают многих насекомых-вредителей. Ее способность цвести без перерыва все лето при минимальном уходе — всего лишь при регулярном поливе и редких подкормках — делает пеларгонию настоящей находкой для тех, кто хочет создать яркий, неувядающий сад с минимальными усилиями.

Ранее были названы 5 цветов, которые можно сеять при заморозках: кинул на снег и забыл.

