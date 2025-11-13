«Музыка для меня»: Наталия Орейро рассказала о трогательном подарке от сына

Сын уругвайской актрисы Наталии Орейро подарил матери необычный сувенир — старую музыкальную шкатулку. У статуэтки, которая находится внутри, не было одной ножки, рассказала сама артистка на пресс-конференции, посвященной премьере фильма «Письмо Деду Морозу», отвечая на вопрос NEWS.ru о самом трогательном подарке. Звезда признается, что ей понравилось, что сын выбрал для нее не какие-то новые вещи, а именно старую шкатулку.

На американской ярмарке в школе в большом ящике он нашел старую музыкальную шкатулку. В ней у балерины не было одной ножки. Он попросил папу купить ему эту шкатулку и преподнес мне на праздник. Обычно он мне дарит оригами, которые сам делает, пишет письма, открытки, рисует. Но я была рада, что в этот раз он мне не подарил какие-то новые вещи, а преподнес старую шкатулку, где у балерины не было одной ножки. Мне показалось это очень трогательно. Теперь каждый вечер я завожу эту шкатулку и считаю, что эта музыка для меня, — рассказала Орейро.

Ранее уругвайская актриса Наталия Орейро во время съемок в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу» призналась, что всегда берет с собой в гримерку лоскутное одеяло, созданное российскими фанатами. По словам артистки, поклонники из разных городов собрали по кусочку ткани и сшили одеяла для нее и сына.