Избавилась от хлопот с рассадой с этим цветком: не нужна ни подвязка, ни сложный уход

13 ноября 2025 в 03:46

Избавилась от хлопот с рассадой с этим цветком! Годецию можно сеять прямо в грунт в конце апреля или мае. Всходы легко переносят весенние заморозки, а цветение начинается уже в июле и продолжается до октября.

Этот цветок хорош своими крупными шелковистыми цветами, напоминающими атласные чаши нежнейших оттенков — от белоснежных и лососевых до карминно-красных и сиреневатых. Дачники обожают годецию за устойчивость к непогоде — ее цветы не боятся дождя и ветра, сохраняя декоративность даже в пасмурные дни.

Она образует пышные кустики высотой 20–40 см, усыпанные многочисленными цветами. Годеции не нужна ни подвязка, ни сложный уход. А ее способность цвести без перерыва даже в бедной почве делает ее идеальным выбором для тех, кто хочет получить максимальную отдачу при минимальных усилиях.

Ранее был назван цветок, который при посадке в ноябре вырастает в синий ковер, цветущий с апреля до сентября.

