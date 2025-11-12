Не знаю хлопот с рассадой с этим цветком: посадил в грунт и забыл — цветет с июля до заморозков

Мирабилис, известный как «ночная красавица», — уникальный однолетник с феноменальной скоростью роста: уже через 2–3 недели после посева появляются всходы, а через 2 месяца кустики высотой 60–80 см покрываются многочисленными яркими цветами.

Особенность мирабилиса — его цветы раскрываются после 16-17 часов и наполняют сад интенсивным сладким ароматом до самого утра, создавая романтическую атмосферу. Дачники ценят его за разнообразие окрасок — на одном кусте могут быть цветы разных оттенков розового, желтого, оранжевого и белого. Растение засухоустойчиво, не требует частых подкормок и цветет с июля до первых заморозков.

Его клубневидные корни можно выкопать осенью и сохранить до следующего года как георгины, что делает мирабилис экономичным выбором. Этот цветок идеален для тех, кто хочет получить максимальный результат при минимальных усилиях.

