12 ноября 2025 в 22:28

Не знаю хлопот с рассадой с этим цветком: посадил в грунт и забыл — цветет с июля до заморозков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не знаю хлопот с рассадой с этим цветком! Посадил в грунт и забыл. Мирабилис, известный как «ночная красавица», — уникальный однолетник с феноменальной скоростью роста: уже через 2–3 недели после посева появляются всходы, а через 2 месяца кустики высотой 60–80 см покрываются многочисленными яркими цветами.

Особенность мирабилиса — его цветы раскрываются после 16-17 часов и наполняют сад интенсивным сладким ароматом до самого утра, создавая романтическую атмосферу. Дачники ценят его за разнообразие окрасок — на одном кусте могут быть цветы разных оттенков розового, желтого, оранжевого и белого. Растение засухоустойчиво, не требует частых подкормок и цветет с июля до первых заморозков.

Его клубневидные корни можно выкопать осенью и сохранить до следующего года как георгины, что делает мирабилис экономичным выбором. Этот цветок идеален для тех, кто хочет получить максимальный результат при минимальных усилиях.

Ранее был назван цветок для посадки в 0 °C — будет цвести с июля до заморозков, не боясь ни дождей, ни похолоданий.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
