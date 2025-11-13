Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 05:07

Росавиация сообщила о приостановке работы одного южного аэропорта

Росавиация: в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Аэропорт Краснодара временно перестал работать, написал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что такие меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал Кореняко.

Ранее летевший из Благовещенска в Москву самолет экстренно приземлился в Нижневартовске из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Мужчину доставили в больницу.

Тем временем воздушные гавани Северного Кавказа — владикавказский аэропорт Беслан и грозненский аэропорт Северный — переходили на специальный режим функционирования. Ограничения были введены на прием и выпуск самолетов.

До этого сообщалось об аналогичной ситуации в Калужской области, тогда ограничение на движение самолетов затронуло местный аэропорт Грабцево. Причины для введения соответствующих мер не озвучивались. В федеральном агентстве обещали информировать пассажиров о ситуации.

Краснодар
аэропорты
ограничения
Росавиация
