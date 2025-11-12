Посадите в ноябре — весной в саду ковер малиновых шариков! Многолетник-находка с ярким душистым ароматом

Этот многолетник — настоящая находка для цветовода, который ищет яркий акцент в саду. Флокс «Малина ягода» полностью оправдывает свое название: его крупные соцветия насыщенного малинового оттенка действительно напоминают спелые ягоды. Но главное волшебство происходит вечером, когда над цветником разливается нежный сладковатый аромат, привлекающий бабочек и пчел.

Растение формирует крепкий прямостоячий куст высотой около 70–80 см, который сохраняет декоративность весь сезон. Цветение начинается в середине лета и продолжается до осени, когда другие многолетники уже готовятся к покою. Каждое соцветие — это пышная шапка диаметром до 20 см, состоящая из множества отдельных цветков. Особенность сорта — устойчивая окраска, которая не выгорает на солнце и не бледнеет от дождей.

Уход за флоксом не составит труда даже для новичка. Главное — выбрать для него солнечное или полутенистое место с плодородной, хорошо дренированной почвой. Полив требуется регулярный, но без застоя воды. Три раза за сезон куст подкармливают: весной — азотными удобрениями для роста, в период бутонизации и цветения — калийно-фосфорными для яркости и продолжительности цветения. На зиму побеги обрезают и мульчируют корневище.

Флокс «Малина ягода» прекрасно смотрится в групповых посадках, создавая эффектные цветовые пятна. Он гармонично сочетается с хостами, лилейниками, астильбами и злаками. Этот надежный многолетник будет десятилетиями украшать ваш сад, даря радость и напоминая о щедрости лета даже в пасмурные осенние дни.

