Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 19:30

Посадите в ноябре — весной в саду ковер малиновых шариков! Многолетник-находка с ярким душистым ароматом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник — настоящая находка для цветовода, который ищет яркий акцент в саду. Флокс «Малина ягода» полностью оправдывает свое название: его крупные соцветия насыщенного малинового оттенка действительно напоминают спелые ягоды. Но главное волшебство происходит вечером, когда над цветником разливается нежный сладковатый аромат, привлекающий бабочек и пчел.

Растение формирует крепкий прямостоячий куст высотой около 70–80 см, который сохраняет декоративность весь сезон. Цветение начинается в середине лета и продолжается до осени, когда другие многолетники уже готовятся к покою. Каждое соцветие — это пышная шапка диаметром до 20 см, состоящая из множества отдельных цветков. Особенность сорта — устойчивая окраска, которая не выгорает на солнце и не бледнеет от дождей.

Уход за флоксом не составит труда даже для новичка. Главное — выбрать для него солнечное или полутенистое место с плодородной, хорошо дренированной почвой. Полив требуется регулярный, но без застоя воды. Три раза за сезон куст подкармливают: весной — азотными удобрениями для роста, в период бутонизации и цветения — калийно-фосфорными для яркости и продолжительности цветения. На зиму побеги обрезают и мульчируют корневище.

Флокс «Малина ягода» прекрасно смотрится в групповых посадках, создавая эффектные цветовые пятна. Он гармонично сочетается с хостами, лилейниками, астильбами и злаками. Этот надежный многолетник будет десятилетиями украшать ваш сад, даря радость и напоминая о щедрости лета даже в пасмурные осенние дни.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Проверено редакцией
Читайте также
Беру кочан капусты, грибы и сыр — готовлю запеканку «Сытая семейка». Простой и вкусный ужин для всей семьи
Общество
Беру кочан капусты, грибы и сыр — готовлю запеканку «Сытая семейка». Простой и вкусный ужин для всей семьи
Вкуснее мяса по-французски: курица с картошкой под чесночной шапочкой — на ужин и застолье
Общество
Вкуснее мяса по-французски: курица с картошкой под чесночной шапочкой — на ужин и застолье
Посадите в ноябре — весной в саду звездное небо из лиловых цветов! Многолетник-сказка преобразит любую клумбу
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду звездное небо из лиловых цветов! Многолетник-сказка преобразит любую клумбу
Дачникам раскрыли лайфхак, как уберечь плодовые деревья от гибели зимой
Общество
Дачникам раскрыли лайфхак, как уберечь плодовые деревья от гибели зимой
Крайне редкая орхидея с Мадагаскара расцвела в Ботаническом саду МГУ
Москва
Крайне редкая орхидея с Мадагаскара расцвела в Ботаническом саду МГУ
дачники
цветы
садоводы
многолетники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине развернут первую «стену дронов»
Путин и Токаев заняли места в Царской ложе Большого театра
«Первый раз слышу»: Песков о попытках вернуть граждан ЮАР из зоны СВО
Заплаканная Максакова упала на колени перед гробом Симонова
Стали известны четыре любимых фильма папы римского
Землетрясение на Кипре повредило древний христианский монастырь
Начальник пресс-службы ГУ МВД Петербурга попался на взятках за сводки
Партнер Mariott выкинул постояльцев отелей на улицу
Бортпроводника уволили после жалобы на домогательства
В Армении раскрыли, как отказ от российского зерна скажется на экономике
Популярная певица дебютирует в кино, снявшись в фильме Тома Форда
Пациент свел счеты с жизнью в больнице
Военэксперт раскрыл, почему бойцов ВСУ косит газовая гангрена
Экс-президента Грузии Саакашвили вернули из клиники в тюрьму
Взрыв в Красногорске — пострадал ребенок, иск на миллиард: что дальше
«Лишь бы угодить Западу»: что значит для Армении отказ от российского зерна
Московские компании задолжали участникам СВО 4,8 млрд рублей
Обнародовано письмо Эпштейна с пометкой, что Трамп все знал
В модном доме Balmain сменился креативный директор
«Силовики работают»: в Ялте задержали заместителя мэра
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.