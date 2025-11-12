В Москве утвердили список растений для вырубки В Москве утвердили список из 32 инвазивных видов растений для вырубки

Власти Москвы утвердили перечень из 32 инвазивных видов растений, которые планируется постепенно удалять с территории города, сообщила руководитель столичного департамента природопользования Юлия Урожаева на круглом столе в Мосгордуме. Согласно постановлению, чужеродные для столицы виды распределили по четырем категориям в зависимости от степени их опасности для природы или здоровья людей, передает ТАСС.

Мы системно проанализировали, <…> что происходит с зеленым фондом, и выделили не один травянистый вид — борщевик Сосновского, а выделили целый ряд древесных видов, травянистых и кустарниковых, <…> определили в постановлении сейчас 32 инвазивных вида растения и порядок работы с ними, — отметила Урожаева.

В первую группу включили наиболее агрессивные виды — борщевик Сосновского, люпин, золотарник, рейнутрия и айлант, которые вызывают ожоги и аллергии. Их полное удаление планируется за три года. Во вторую категорию включили клен ясенелистный с повышенной аварийностью — на его ликвидацию отведено 10 лет.

Третья группа включает 14 видов деревьев и кустарников, включая дуб красный и розу морщинистую, которые запретят высаживать в зеленых зонах. Четвертая категория содержит 11 менее опасных травянистых растений, чью численность планируется сократить до безопасного уровня.