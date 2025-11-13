Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 05:39

В российском регионе раздался сигнал тревоги

Клычков: в Орловской области объявлена ракетная опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Орловской области объявлена ракетная опасность, написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. Он также напомнил порядок действий, которые следует совершить гражданам ради безопасности.

В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, — отметил он.

Ранее на территории промзоны в Буденновске вспыхнул пожар после атаки БПЛА, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, пострадавших нет, жилые дома не повреждены. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

Накануне вечером Минобороны информировало, что с 21:00 до 23:00 мск средствами противовоздушной обороны было уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Воздушные цели нейтрализовали над территорией четырех регионов — Ростовской, Брянской, Курской и Орловской областей.

атаки
ракеты
Орловская область
Андрей Клычков
