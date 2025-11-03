Сажаешь в промерзшую землю в ноябре — вырастает синий ковер, цветущий с апреля по сентябрь

Сажаешь в промерзшую землю в ноябре — вырастает синий ковер, цветущий с апреля по сентябрь

Барвинок — идеальное почвопокровное растение для ноябрьской посадки, создающее вечнозеленый ковер даже в самых тенистых уголках сада.

Его можно смело сажать в промерзшую землю в конце осени — просто заглубите черенки или деленки корневищ на 3–4 см в оттаявшую почву, полейте и замульчируйте торфом. Барвинок успеет укорениться до морозов и весной тронется в рост одним из первых. Вы получите быстро разрастающийся многолетник с кожистыми листьями и нежными сиреневыми, голубыми или белыми цветками, который цветет с апреля по сентябрь.

Он устойчив к засухе, растет на бедных почвах, подавляет сорняки и предотвращает эрозию грунта. Особенно эффектно барвинок смотрится под деревьями, на склонах и в рокариях, где образует плотные куртины высотой 10–15 см. Это беспроигрышный вариант для занятых дачников: сажаешь в промерзшую землю в ноябре — вырастает синий ковер, цветущий с апреля по сентябрь.

Ранее был назван цветок для ноябрьской посадки, для которого заморозки и пронизывающие ветра не помеха.