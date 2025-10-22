Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 17:48

Заморозки и пронизывающие ветра не помеха для этого цветка: сеешь в ноябре — любуешься летом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если начались заморозки, а вы еще не успели завершить посадки — не отчаивайтесь! Есть цветок, который смело можно сеять в таких условиях — это неприхотливая и холодостойкая маттиола, известная также как ночная фиалка.

Ее семена не боятся холода и прекрасно перезимуют в промерзшем грунте, чтобы весной дать дружные всходы. Просто рассыпьте семена по поверхности уплотненной земли и слегка присыпьте их почвой или компостом — не нужно даже делать полноценные лунки. Главное преимущество маттиолы — ее удивительная способность прорастать после естественной стратификации холодом.

Уже в начале лета этот скромный, но очаровательный цветок подарит вам нежные сиреневые, розовые или белые соцветия, которые будут источать тонкий сладкий аромат, особенно заметный в вечерние и ночные часы.

Ранее были названы цветы, которые можно смело сажать весь октябрь: морозостойкие однолетники и многолетники.

Дарья Иванова
