Заморозки и пронизывающие ветра не помеха для этого цветка: сеешь в ноябре — любуешься летом

Если начались заморозки, а вы еще не успели завершить посадки — не отчаивайтесь! Есть цветок, который смело можно сеять в таких условиях — это неприхотливая и холодостойкая маттиола, известная также как ночная фиалка.

Ее семена не боятся холода и прекрасно перезимуют в промерзшем грунте, чтобы весной дать дружные всходы. Просто рассыпьте семена по поверхности уплотненной земли и слегка присыпьте их почвой или компостом — не нужно даже делать полноценные лунки. Главное преимущество маттиолы — ее удивительная способность прорастать после естественной стратификации холодом.

Уже в начале лета этот скромный, но очаровательный цветок подарит вам нежные сиреневые, розовые или белые соцветия, которые будут источать тонкий сладкий аромат, особенно заметный в вечерние и ночные часы.

