Эти цветы можно смело сажать весь октябрь: морозостойкие однолетники и многолетники

Весь октябрь можно смело сажать в грунт морозостойкие однолетники и многолетники, которые пройдут естественную стратификацию и дадут крепкие всходы весной.

Идеально подходят васильки, календула, эшшольция и нигелла — их семена не боятся холода и дружно прорастают при первом тепле. Из многолетников выбирайте аквилегию, люпин, гайлардию и дельфиниум — их корневая система успеет укорениться до морозов.

Для посадки подготовьте грядку, рассыпьте семена по уплотненной почве, слегка присыпьте землей и укройте лапником. Природная стратификация сделает растения закаленными и устойчивыми к болезням. Такие цветы зацветают раньше весенних посевов и требуют минимального ухода. Смело сейте в октябре — и ваш сад будет цвести с ранней весны до поздней осени.

