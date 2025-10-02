Живая изгородь с алыми соцветиями: это растение защитит от ветра, пыли и любопытных глаз

Живая изгородь с алыми соцветиями: это растение защитит от ветра, пыли и любопытных глаз

Всего за один сезон можно создать роскошную живую изгородь высотой до двух метров из быстрорастущих однолетников, и идеальным выбором станет клещевина — мощное растение с пальмовидными листьями и алыми соцветиями.

Такая живая изгородь не только украсит участок, но и защитит от ветра, пыли и любопытных глаз. Всего одно семечко способно преобразить ваш сад до неузнаваемости.

Посейте семена в апреле-мае на рассаду, предварительно замочив их на сутки в воде, так как они имеют твердую оболочку. В открытый грунт высаживайте в конце мая-июне, когда минует угроза заморозков, на расстоянии 50–60 см друг от друга. Клещевина предпочитает солнечные места с плодородной почвой и обильным поливом. Уже через месяц растения достигнут метровой высоты, а к августу сформируют плотную стену с крупными резными листьями диаметром до 50 см и кистями красных или розовых соцветий.

Главное помнить, что клещевина ядовита, поэтому ее не стоит сажать, если в семье есть маленькие дети или домашние животные.

Ранее был назван идеальный однолетник для осенней посадки. Сеешь под зиму — и получаешь плотный цветущий ковер с мая до заморозков.