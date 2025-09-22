Сеешь под зиму — и получаешь плотный цветущий ковер с мая до заморозков

Лобулярия морская — идеальный однолетник для осенней посадки. Сеешь под зиму — и получаешь плотный цветущий ковер с мая до заморозков. Не требует полива (кроме экстремальной засухи), не болеет и подавляет сорняки.

Ее преимущества: морозостойкость (всходы выдерживают -4°C), засухоустойчивость, способность расти на бедных и каменистых почвах, а также медовый аромат, привлекающий пчел и бабочек.

Посев в октябре-ноябре: разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте тонким слоем песка (2-3 мм) и прижмите доской. Весной лобулярия взойдет сама, образуя куртины высотой 15–20 см с белыми, розовыми или фиолетовыми соцветиями. Идеальна для бордюров, альпинариев и контейнеров — это беспроигрышный вариант для «ленивого» сада.

