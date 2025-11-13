Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 04:31

Тишковец оценил теорию управления погодой Пентагоном

Тишковец опроверг версию распыления микрочастиц по миру Пентагоном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский эколог Дейн Вигингтон заявил о 30-летней программе Пентагона по распылению микрочастиц в атмосфере, представив собранные за 27 лет доказательства, передает KP.RU. Однако метеоролог Евгений Тишковец отнесся к этим утверждениям скептически, пояснив, что человечество не обладает ресурсами для глобального изменения климата.

Подобные действия глобально изменить климат не могут. Чтобы вызвать изменение климата или понижение температуры на планете, необходимо взорвать какой-нибудь вулкан, как это произошло в XIX веке, когда взорвался Кракатау в Индонезии, — сказано в сообщении.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал: в Санкт-Петербурге с 10 по 16 ноября возможен первый снегопад. Осадки принесет холодный атмосферный фронт. В выходные дни погода сохранит неустойчивый характер.

До этого сообщалось, что на следующей неделе Земля окажется под воздействием двух последовательных выбросов солнечной плазмы, что вызовет умеренные геомагнитные возмущения. По расчетам специалистов, магнитные бури могут достичь уровня G2-G3 по пятибалльной шкале.

метеорологи
погода
Евгений Тишковец
Пентагон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Подковерные доклады»: Лавров назвал причину срыва саммита в Будапеште
В российском регионе раздался сигнал тревоги
Еще один аэропорт юга России закрылся
Шойгу рассказал, какой курс взяла новая премьер Японии
Полиция Бразилии готовится арестовать Канье Уэста на концерте
Сийярто призвал остановить спонсирование Киева из-за коррупции
ВСУ ликвидировали прикованного к пулемету сослуживца
Конгресс США одобрил финансирование правительства
Общественники обратились в Минпросвещения после взрыва в Красногорске
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 ноября
Росавиация сообщила о приостановке работы одного южного аэропорта
В Госдуме предложили на законодательном уровне запретить короткие видео
США признали исчерпание санкционных возможностей против России
Вильфанд раскрыл, где в России уже выпал снег
Стубб заявил, что Евросоюз возобновит отношения с Россией
Тишковец оценил теорию управления погодой Пентагоном
Россиянам объяснили, как взять ипотеку без постоянной регистрации
В МИД РФ озвучили мнение по поводу выхода Украины из переговоров с Россией
ВС РФ раскрыли детали уничтожения немецкой САУ
Назван важный фактор для успешных онлайн-переговоров
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.