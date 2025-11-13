Тишковец оценил теорию управления погодой Пентагоном

Американский эколог Дейн Вигингтон заявил о 30-летней программе Пентагона по распылению микрочастиц в атмосфере, представив собранные за 27 лет доказательства, передает KP.RU. Однако метеоролог Евгений Тишковец отнесся к этим утверждениям скептически, пояснив, что человечество не обладает ресурсами для глобального изменения климата.

Подобные действия глобально изменить климат не могут. Чтобы вызвать изменение климата или понижение температуры на планете, необходимо взорвать какой-нибудь вулкан, как это произошло в XIX веке, когда взорвался Кракатау в Индонезии, — сказано в сообщении.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал: в Санкт-Петербурге с 10 по 16 ноября возможен первый снегопад. Осадки принесет холодный атмосферный фронт. В выходные дни погода сохранит неустойчивый характер.

До этого сообщалось, что на следующей неделе Земля окажется под воздействием двух последовательных выбросов солнечной плазмы, что вызовет умеренные геомагнитные возмущения. По расчетам специалистов, магнитные бури могут достичь уровня G2-G3 по пятибалльной шкале.