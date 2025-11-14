Метеоролог предсказал, когда закончатся перепады температур в Москве Метеоролог Шувалов: температурные горки в Москве закончатся с 1 по 10 декабря

«Температурные горки» в Москве закончатся в начале декабря, рассказал «Ридусу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, на следующей неделе температура в столице будет варьироваться от -1 до +9 градусов.

По среднесрочным прогнозам, «погодные горки» будут продолжаться практически до самого конца ноября месяца, и установление более-менее стабильной погоды с отрицательными значениями температуры ожидается только в первую десятидневку декабря, — рассказал Шувалов.

Метеоролог отметил, что в выходные 15-16 ноября в столице возможны снегопады. По его словам, дальше в Москву опять придет потепление.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима в стране будет холоднее предыдущей. Согласно наиболее вероятному сценарию, температура при этом ожидается около или выше климатической нормы.