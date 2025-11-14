Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 14:29

Метеоролог предсказал, когда закончатся перепады температур в Москве

Метеоролог Шувалов: температурные горки в Москве закончатся с 1 по 10 декабря

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

«Температурные горки» в Москве закончатся в начале декабря, рассказал «Ридусу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, на следующей неделе температура в столице будет варьироваться от -1 до +9 градусов.

По среднесрочным прогнозам, «погодные горки» будут продолжаться практически до самого конца ноября месяца, и установление более-менее стабильной погоды с отрицательными значениями температуры ожидается только в первую десятидневку декабря, — рассказал Шувалов.

Метеоролог отметил, что в выходные 15-16 ноября в столице возможны снегопады. По его словам, дальше в Москву опять придет потепление.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима в стране будет холоднее предыдущей. Согласно наиболее вероятному сценарию, температура при этом ожидается около или выше климатической нормы.

погода
Москва
метеорологи
температуры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме подготовили проект о запрете авторизации через зарубежные сервисы
«Не так быстро»: Захарова раскрыла детали диалога между Россией и США
«Могли быть выше»: тренер «Балтики» оценил успехи команды в РПЛ
Подросток согласился устроить теракт за деньги
Суд признал сотни работ Рерихов бесхозяйными
Пять детей пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском
Российским туристам рассказали о новой напасти, прогнозируемой на 2026 год
«Злые духи» и «чудовища» помогают ВС России: новости СВО на вечер 14 ноября
«Появятся резиновые квартиры»: депутат об инициативе выкупать жилье частями
В РСТ назвали причину подорожания египетской визы для россиян
Стало известно, сколько онлайн-заявок на соцпомощь оформили в Подмосковье
В Госдуме объяснили, как мошенники обойдут правила «охлаждения» сим-карт
Терапевт назвал количество заболевших пневмонией
В Киеве пожаловались на рост повседневного использования русского языка
Измена или кризис пяти лет? Почему Богатырев подал на развод с Арнтгольц
В ОПК раскрыли, какие дроны тысячами применяют ВС России в Красноармейске
Глава Росатома заявил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС
Матери вернули лишь скелет дочери: перед судом предстанут двое друзей
Настоятель храма в Урюпинске покончил с собой
В Японии захотели построить плодотворные отношения с КНДР
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.