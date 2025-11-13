Россиянам назвали максимальное время, которое может длиться обед на работе Юрист Русяев: по закону обед на рабочем месте может длиться не более двух часов

Обеденный перерыв на работе может длиться не более двух часов, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, если у сотрудника нет возможности отлучиться, перерыв считается как часть рабочей смены и оплачивается.

Обеденный перерыв — тема, с которой сталкивается каждый работающий человек, но не все понимают, как именно он регулируется законом. Обычный перерыв для отдыха и питания не оплачивается и не входит в норму рабочего времени. В российском трудовом праве этот порядок закреплен прямо: перерыв обязателен как элемент режима дня, но не относится к оплачиваемому времени. Статья 108 Трудового кодекса устанавливает рамки — не менее 30 минут и не более двух часов. При смене до четырех часов перерыв может не предусматриваться локальными актами или трудовым договором, — пояснил Русяев.

Он подчеркнул, что обеденный перерыв является законным временем для отдыха в середине рабочего дня. По его словам, сотрудник вправе использовать этот период по своему усмотрению: поесть, прогуляться на свежем воздухе или просто побыть в тишине. Юрист указал, что работодатель не имеет права требовать выполнения задач в это время.

Конкретное время начала и окончания перерыва фиксируется во внутренних документах компании или в трудовом договоре. Есть ситуации, когда человек физически не может покинуть пост, например машинист, диспетчер или врач на дежурстве. Тогда прием пищи обеспечивается прямо в ходе смены, — добавил Русяев.

Кроме этого, по словам эксперта, есть и другие перерывы, которые входят в рабочие часы и оплачиваются. Он подчеркнул, что речь идет о передышках, связанных с технологией выполнения задачи, а также временем на обогрев при работе на морозе. Юрист заключил, что отдельно выделяются перерывы для кормления ребенка до полутора лет.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина заявила, что за частые и длительные перекуры вне установленных перерывов можно получить замечание или выговор. По ее словам, если у сотрудника уже есть дисциплинарное взыскание, его могут уволить.