12 ноября 2025 в 15:46

Работодателям объяснили, стоит ли принимать назад уволившегося сотрудника

Бизнесмен Никулин: хороших сотрудников можно принять на работу после увольнения

Хороших сотрудников можно принять на работу после увольнения, поскольку для работодателя это приобретение, а не потеря, заявил «Радио 1» бизнесмен Денис Никулин. По его словам, если человек выполнял все свои обязанности и активно участвовал в жизни компании, то он ценный кадр.

Подход «уходя — уходи» раньше был распространен и превалировал. То есть, если человек увольнялся, это считалось изменой, предательством, как в семье. Сейчас это постепенно отходит в сторону. Если сотрудник ценен, почему бы не взять его обратно. От него не нужно отворачиваться, потому что это приобретение для компании, а не потеря, — высказался Никулин.

Он объяснил, что главные опасения руководителей после подобного решения — это демотивация коллектива и риск повторного ухода сотрудника. Однако важно учитывать, что негативный опыт работы в другой компании заставляет человека серьезнее обдумывать решение об уходе, подытожил предприниматель.

Ранее эксперт по нейросетям Игорь Никитин заявил, что применение нейроанализа переписок для оптимизации коммуникационных процессов улучшит состояние сотрудников. По его словам, человеческая энергия является ключевым стратегическим ресурсом.

