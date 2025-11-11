Работодателям рассказали, как сохранить нервную систему сотрудников

Применение нейроанализа переписок для оптимизации коммуникационных процессов улучшит состояние сотрудников, заявил NEWS.ru основатель WMT AI и эксперт по искусственному интеллекту Игорь Никитин. По его словам, человеческая энергия является ключевым стратегическим ресурсом.

Подключаясь к встречам и перепискам, нейросистемы слышат не только содержание, но и состояние: кто исчез из разговора, хотя формально присутствует, где обсуждение превращается в оборону, где разговор идет кругами без финального действия. Почему на это важно смотреть глазами бизнеса, а не гуманизма? Потому что здоровье — это капитал. Команда с сохраненной нервной системой быстрее учится и мягче переживает неизбежные сбои, — поделился Никитин.

Он подчеркнул, что нейросистемы не составляют «рейтинги вовлеченности», а предлагают менять ритуалы: уменьшить состав группы, ввести минуту тишины перед принятием сложных решений и перевести спорные вопросы в асинхронный формат. По словам эксперта по ИИ, важно не только что делается, но и как: с минимальным количеством данных, при согласии участников и с использованием агрегированных метрик на уровне команды.

Есть еще одно измерение, о котором редко говорят: скорость восстановления у руководителя. Когда лидер живет в режиме постоянного пробивного усилия, команда копирует этот стиль и начинает решать любой вопрос силовым нажимом. ИИ может показать эту невидимую передачу состояния: как меняется тон диалогов после комментария первого лица, как растет количество «согласен» там, где нужно было «не понимаю». Здесь ответственность не в том, чтобы быть добрее, а в том, чтобы создавать такие ритмы, в которых правда выживает, — добавил Никитин.

Ранее профессор Татьяна Черниговская заявила, что искусственный интеллект уже создал логику, недоступную человеческому пониманию. По ее словам, главная угроза заключается в способности нейросетей к самообучению.