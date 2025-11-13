В Госдуме ответили контр-адмиралy США цитатой Суворова Депутат Ивлев призвал контр-адмирала США Граббе воевать умением, а не числом

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости ответил на заявление контр-адмирала США Брета Граббе о перевесе кораблей НАТО в Балтийском море цитатой русского полководца Александра Суворова. Он пояснил, что побеждать надо при помощи умений.

Похоже, адмирал Брет Граббе плохо учился в Военно-морской академии США в Аннаполисе, не усвоил законы войны великого русского полководца Александра Суворова: «Воюй не числом, а умением» и тактику молниеносных морских ударов адмирала Федора Ушакова, — констатировал он.

Ранее в акватории Балтийского моря стартовали учения Альянса НАТО под кодовым названием Merlin, сообщили в пресс-службе Вооруженных сил Швеции. Маневры, направленные против подводных лодок, продлятся до 14 ноября. Они проходят под руководством ВМС Швеции вдоль ее побережья и в территориальных водах.

До этого военные учения НАТО Dacian Fall 2025 начались в Румынии и Болгарии. В них, помимо упомянутых стран, участвуют еще восемь государств Альянса: Бельгия, Северная Македония, Франция, Испания, Италия, Польша, Португалия и Люксембург.