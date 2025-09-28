Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 13:23

Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера

Историк Журавлев заявил, что победить Наполеона помог суворовский подход

Художник Е. Коссак (1900–1943). ‭«Отступление Наполеона из России» Художник Е. Коссак (1900–1943). ‭«Отступление Наполеона из России» Фото: РИА Новости

Армия Наполеона в 1812 году понесла большие потери не из-за русских пуль, штыков и ядер, а в первую очередь из-за болезней, считает заместитель директора Военно-медицинского музея кандидат исторических наук Дмитрий Журавлев. По его словам, которые приводит РИА Новости, одержать окончательную победу России позволил подход, сформированный Александром Суворовым. В частности, полководец жестко требовал от солдат беречь здоровье.

Если офицер заболевал и выбывал на длительный срок, его могли оштрафовать или арестовать. А солдата и вовсе «учили» батогами. Тот же олдскульный принцип Суворов привил ученикам — Кутузову, Багратиону. В 1812 году это прослеживается, — рассказал Журавлев.

Он добавил, что начатая Суворовым традиция продолжилась и в ХХ веке. Это позволило избежать эпидемий в Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

Ранее историки назвали Петра I и президента России Владимира Путина самыми значимыми личностями в истории государства. Согласно опросу, мужчины чаще выбирали Петра I, тогда как женщины склонялись к выбору Путина.

историки
Дмитрий Журавлёв
войны
Александр Суворов
