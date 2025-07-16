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16 июля 2025 в 19:52

«Найдет свой гроб»: Шойгу предостерег Европу от войны с Россией

Шойгу предостерег Европу от войны с Россией словами полководца Суворова о гробе

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Европейский союз может встретить свою гибель, если двинется на Москву, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью «Коммерсанту». По его словам, российская сторона готова к равноправному диалогу с ЕС. Однако выбор тактики сейчас стоит за европейскими лидерами, подчеркнул политик.

В этом контексте хотелось бы напомнить слова великого российского полководца [Александра] Суворова: «Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб», — отметил Шойгу.

Также он заявил, что ЕС может использовать российские активы, чтобы снизить недовольство своего населения из-за сложностей в экономике. По его словам, европейцы наивно полагают, что присвоение средств сойдет им с рук.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европейский союз тратит несметные деньги на продолжение войны. По словам представителя Кремля, на фоне подобного граничащего с неадекватностью эмоционального состояния на европейской арене очень сложно что-то прогнозировать.

Сергей Шойгу
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Александр Суворов
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