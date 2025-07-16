Шойгу назвал сценарий, при котором ЕС может потратить активы России на ВСУ

Европейский союз может использовать российские активы, чтобы снизить недовольство своего населения из-за сложностей в экономике, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью «Коммерсанту». По его словам, европейцы наивно верят, что присвоение средств сойдет им с рук и эти деньги останутся у них навсегда. Тем не менее настанет время, когда за каждый такой цент им придется держать ответ, предупредил их секретарь Совбеза.

В целях минимизации рисков серьезного недовольства граждан своих стран не исключено, что ЕС решится на использование незаконно замороженных, а если говорить прямо, украденных российских государственных средств, — объяснил Шойгу.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что нормы ЕС не позволяют напрямую направлять деньги из бюджета на закупки американского оружия для ВСУ, поэтому европейские страны будут вынуждены задействовать средства из своих национальных бюджетов. По его словам, речь идет и о деньгах, полученных от Европейского союза.

После этого в Сети появилась информация, что ЕС планирует оплатить оружие для ВСУ на $10 млрд (около 779,6 млрд рублей) за счет замороженных российских активов. В британском СМИ отметили, что разработка этого плана началась после того, как американский лидер Дональд Трамп сообщил о сделке по поставке ВСУ оружия и систем ПВО через НАТО.