В Британии раскрыли план ЕС по оплате оружия для ВСУ за счет России Telegraph: ЕС рассматривает оплату оружия для ВСУ за счет российских активов

ЕС изучает возможность оплаты оружия для Вооруженных сил Украины на $10 млрд (около 779,6 млрд рублей) за счет замороженных российских активов, передает The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники. По словам инсайдеров, соответствующий план появился в Европе после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о сделке по поставке ВСУ оружия и систем ПВО через страны Североатлантического альянса.

Согласно плану, прибыль, полученная от продажи почти €200 млрд активов Центрального банка России, конфискованных Европейским союзом, может быть использована в качестве вклада блока в новый военный бюджет, — сказано в материале.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сообщил, что нормы ЕС не позволяют напрямую направлять деньги из бюджета на закупки американского оружия для ВСУ, поэтому европейские страны будут вынуждены задействовать средства из своих национальных бюджетов. По его словам, речь идет и о деньгах, полученных от Европейского союза. Также Кубилюс отметил, что финансирование ЕС в течение следующего бюджетного периода будет примерно в 40 раз меньше, чем расходы на нацоборону.