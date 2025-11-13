Названы пластические операции, способные испортить внешность

Операции по созданию груди шарообразной формы и «кошачьего» взгляда могут испортить эстетический облик, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, многие люди жертвуют своей уникальностью, стремясь к идеальным, по их мнению, пропорциям.

Эффект шарообразной груди может негативно сказаться на внешности. Время неестественно огромной груди ушло: такой образ сегодня прочно ассоциируется с дурным вкусом. Как утверждают эксперты в области пластической хирургии, теперь в моде иное — элегантная и пропорциональная грудь, которая органично дополняет фигуру. Не стоит также прибегать к процедуре подъема бровей для получения эффекта «кошачьего» взгляда. Важно помнить, что естественность — это ключ к привлекательности, — поделился Алексанян.

Он отметил, что неестественно острые скулы — признак неестественной пластики. Вместо искусственной резкости, по словам специалиста, лучше сосредоточиться на мягкой коррекции, деликатно подчеркивающей природные черты. Хирург указал, что цель процедуры заключается в достижении гармоничности, а не скульптурного лица без индивидуальности.

Коррекция носа — еще одна популярная процедура, которая может привести к дешевому внешнему виду. В избыточных масштабах она может сделать нос слишком тонким, мелким и вздернутым — кукольным, что не соответствует природным пропорциям лица и выглядит комично. Методика хейлопластики «Булхорн», направленная на коррекцию формы и увеличение объема верхней губы, теряет былую популярность. Ключевая причина — частое отсутствие естественности в результате, — добавил Алексанян.

Ранее пластический хирург Софья Абдулаева заявила, что мужчинам могут быть рекомендованы грудные импланты в случаях атрофии мышечной ткани и после травм. По ее словам, имплантация применяется не только для эстетических целей, но и для восстановления организма после хирургических вмешательств.