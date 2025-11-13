Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Юрист раскрыл, что грозит за вынос старой раковины на мусорку

Юрист Салкин: за вынос раковины на мусорку грозит штраф до трех тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный мусор, такой как старая раковина, нельзя выбрасывать в обычные уличные контейнеры, за это нарушение грозит административный штраф до трех тысяч рублей, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он отметил, что с сентября 2025 года в России действуют новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. По его словам, эти нормы прямо запрещают выбрасывать в стандартные баки мусор, размеры которого превышают габариты контейнера.

За вынос мусора в виде старой раковины в уличный контейнер можно получить штраф. По формальным критериям она относится к крупногабаритным отходам. С сентября 2025 года действуют новые правила обращения с отходами. Формально твердый мусор, размер которого превышает размеры контейнера или одна из сторон по длине, ширине или высоте превышает 50 сантиметров, выбрасывать нельзя. Для утилизации старых раковин и унитазов нужно заказывать контейнер для мусора и оплачивать его вывоз. Штраф за нарушение составляет до трех тысяч рублей, — пояснил Салкин.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что неправильная утилизация мусора на дачном участке может привести к значительным штрафам. Он отметил, что правление садоводческого товарищества обязано обеспечить наличие специальной контейнерной площадки и организовать вывоз отходов через регионального оператора.

