США прекратили выпуск одной монеты после 200 лет пользования

США официально прекратили выпуск одноцентовых монет после более чем 200 лет непрерывной чеканки, передает агентство Associated Press. Решение было принято в связи с существенным превышением себестоимости производства над номинальной стоимостью монет.

По данным финансового ведомства США, изготовление каждого пенни обходилось казне в четыре цента. Президент Дональд Трамп подчеркнул, что данная мера позволит ежегодно экономить около $56 млн.

Несмотря на прекращение выпуска, монеты с номиналом в один цент остаются законным платежным средством и могут использоваться в наличных расчетах, отметили в источнике. Несколько экземпляров последнего тиража будут переданы на аукцион для коллекционеров.

