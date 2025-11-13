Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 06:27

США прекратили выпуск одной монеты после 200 лет пользования

США прекратили выпуск одноцентовых монет после 200 лет чеканки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США официально прекратили выпуск одноцентовых монет после более чем 200 лет непрерывной чеканки, передает агентство Associated Press. Решение было принято в связи с существенным превышением себестоимости производства над номинальной стоимостью монет.

По данным финансового ведомства США, изготовление каждого пенни обходилось казне в четыре цента. Президент Дональд Трамп подчеркнул, что данная мера позволит ежегодно экономить около $56 млн.

Несмотря на прекращение выпуска, монеты с номиналом в один цент остаются законным платежным средством и могут использоваться в наличных расчетах, отметили в источнике. Несколько экземпляров последнего тиража будут переданы на аукцион для коллекционеров.

Ранее акция «Монетная неделя» вернула в денежный оборот 245 млн рублей мелочью. Россияне сдали более 56 млн монет, что стало максимальным показателем за все время проведения акции.

До этого финансовый аналитик Андрей Верников в беседе с NEWS.ru рассказал, что курс доллара составит 86 рублей к концу 2025 года. По его словам, давление на рубль со стороны торгового баланса будет сохраняться в ноябре и декабре из-за подготовки людей к Новому году.

США
монеты
Дональд Трамп
деньги
