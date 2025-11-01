Россияне сдали рекордную тысячу тонн мелочи

Акция «Монетная неделя» вернула в денежный оборот 245 млн рублей мелочью, сообщила пресс-служба Центробанка РФ. Россияне сдали более 56 млн монет, что стало максимальным показателем за все время проведения акции.

Благодаря акции, которая завершилась в октябре этого года, в оборот вернулось более 56 млн монет почти на 245 млн рублей. Это максимальный результат начиная с 2023 года, когда прошла первая «Монетная неделя», — говорится в сообщении.

За все пять проведенных акций жители страны сдали свыше 215 миллионов монет на сумму почти 956 миллионов рублей. Как отметили в ЦБ, вес возвращенной мелочи превысил 962 тонны — примерно столько же, сколько московский кассовый центр Банка России выдает банкам в течение года.

Несмотря на официальное завершение акции, многие банки и торговые сети продолжают принимать монеты для обмена на купюры или зачисления на счета. Актуальные адреса и условия приема можно уточнить на сайте «монетнаянеделя.рф».

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что Банк России сможет ускорить темпы снижения ключевой ставки при условии опережающего роста производительности труда. По ее словам, это ключевое направление для устойчивого развития экономики, которое предоставит больше пространства для смягчения политики регулятора.