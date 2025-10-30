Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 14:06

Набиуллина раскрыла факторы для снижения ключевой ставки

Набиуллина: рост производительности труда ускорит снижение ключевой ставки

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России сможет ускорить темпы снижения ключевой ставки при условии опережающего роста производительности труда, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на пленарной сессии в Госдуме. По ее словам, это ключевое направление для устойчивого развития экономики, которое предоставит больше пространства для смягчения политики регулятора, передает корреспондент NEWS.ru.

Что касается возможности по снижению ставки, если действительно будет рост производительности труда, который будет опережающими темпами расти. Конечно, это даст нам возможность быстрее снижать ключевую ставку, — сказала Набиуллина.

Как пояснила глава Центробанка, текущая денежно-кредитная политика сдерживает избыточный потребительский спрос. При этом ускоренный рост предложения товаров и услуг создаст условия для более быстрого смягчения монетарной политики. По мнению Набиуллиной, достижение опережающих темпов роста производительности позволит сбалансировать спрос и предложение в экономике.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил: ведомство рассчитывает, что проводимая бюджетная политика сформировала предпосылки для снижения ключевой ставки Банком России в следующем году. Он отметил готовность министерства при необходимости уточнять параметры бюджетной стратегии.

Россия
Эльвира Набиуллина
Центробанк РФ
ключевая ставка
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Елена Васильченко
Е. Васильченко
