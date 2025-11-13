Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 04:00

Назван важный фактор для успешных онлайн-переговоров

Адвокат Денисова посоветовала направлять свет на лицо во время видеозвонка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для обеспечения хорошего освещения во время делового видеозвонка важно направлять лампу на лицо, заявила NEWS.ru адвокат и эксперт по кинетическому имиджу Полина Денисова. По ее словам, достойный внешний вид позволяет подчеркнуть компетентность человека.

У всех есть настольные лампы или лампы дневного света, и важно расположить ее так, чтобы она светила напротив вашего лица. Также нужно следить за тем, чтобы свет падал именно на лицо, потому что, если он будет ниже или выше, создастся эффект своеобразного мистицизма и нездорового цвета лица. Вам нужно выглядеть здоровыми и энергичными, чтобы демонстрировать свою квалификацию, — посоветовала Денисова.

Она отметила, что видеозвонки являются частью деловых переговоров, поэтому важно сохранять уверенную позу: сидеть с прямой спиной и ровным подбородком. По словам эксперта, также не следует сутулиться или смотреть вверх либо вниз, поскольку взгляд должен быть направлен прямо в камеру.

Кроме того, важен деловой стиль в переговорах. У нас уже много мемов о том, как человек встает из-за стола: сверху он в пиджаке, а снизу — в семейных трусах. Поэтому нужно соблюдать дресс-код, даже если у вас видеозвонок, — заключила Денисова.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова порекомендовала начинать разговор о повышении зарплаты, когда руководство в хорошем настроении. По ее словам, правильный выбор времени повышает шансы на успех.

переговоры
советы
лайфхаки
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, как взять ипотеку без постоянной регистрации
В МИД РФ озвучили мнение по поводу выхода Украины из переговоров с Россией
ВС РФ раскрыли детали уничтожения немецкой САУ
Назван важный фактор для успешных онлайн-переговоров
Экс-премьер Украины предрек Зеленскому отставку
Рубио раскрыл детали испытания ядерного потенциала США
Галерея британской принцессы нарушила антироссийские санкции
Жителей Ставрополья предупредили о беспилотной опасности
У ЕК появились опасения относительно долговой устойчивости Украины
Названо главное отличие элитных коттеджных ЖК от обычных
Гороскоп 13 ноября: прочь обиды! Закаляемся, планируем расходы, отдыхаем
Банк России ужесточил проверки переводов через СБП
Токаев рассказал, с кем связаны все успехи современной России
Гниют заживо, как в Первую мировую: солдаты ВСУ гибнут от газовой гангрены
Итальянская газета отказалась публиковать интервью с Лавровым
Лавров раскрыл, сколько тел бойцов ВСУ Россия передала Украине
Военкор Коц призвал Сербию определиться с позицией по России
Россиянам рассказали, что будет с курсом доллара до конца 2025 года
Свадьба, проблемы с похудением, пластика, СВО: как живет Анна Семенович
Писториус напомнил, что армия ФРГ создавалась под обещание не вести войны
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.