Назван важный фактор для успешных онлайн-переговоров Адвокат Денисова посоветовала направлять свет на лицо во время видеозвонка

Для обеспечения хорошего освещения во время делового видеозвонка важно направлять лампу на лицо, заявила NEWS.ru адвокат и эксперт по кинетическому имиджу Полина Денисова. По ее словам, достойный внешний вид позволяет подчеркнуть компетентность человека.

У всех есть настольные лампы или лампы дневного света, и важно расположить ее так, чтобы она светила напротив вашего лица. Также нужно следить за тем, чтобы свет падал именно на лицо, потому что, если он будет ниже или выше, создастся эффект своеобразного мистицизма и нездорового цвета лица. Вам нужно выглядеть здоровыми и энергичными, чтобы демонстрировать свою квалификацию, — посоветовала Денисова.

Она отметила, что видеозвонки являются частью деловых переговоров, поэтому важно сохранять уверенную позу: сидеть с прямой спиной и ровным подбородком. По словам эксперта, также не следует сутулиться или смотреть вверх либо вниз, поскольку взгляд должен быть направлен прямо в камеру.

Кроме того, важен деловой стиль в переговорах. У нас уже много мемов о том, как человек встает из-за стола: сверху он в пиджаке, а снизу — в семейных трусах. Поэтому нужно соблюдать дресс-код, даже если у вас видеозвонок, — заключила Денисова.

