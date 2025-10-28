HR-эксперт дала советы, как лучше обсудить повышение зарплаты на работе HR-эксперт Лоикова: нужно правильно выбрать время разговора о повышении зарплаты

Разговор на тему повышения зарплаты лучше начинать в тот момент, когда руководство находится в хорошем настроении, заявила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова. Правильный выбор времени увеличит шансы на успех.

Важно подходить с таким разговором, когда шеф в хорошем расположении духа. Точно не в день, когда, например, у него были сложные переговоры. Если компания себя стабильно чувствует, то можно подходить к руководству с вопросами об увеличении зарплаты. Однако если она терпит убытки, то проще этот разговор отложить, — отметила Лоикова.

Перед беседой с руководством она посоветовала подготовить аргументы в пользу своего повышения и список достижений на работе. Все эти факты лучше представить в цифровом виде, уточнила эксперт.

Ранее депутат Светлана Бессараб заявила, что введение шестидневной рабочей недели в октябре — ноябре 2025 года не приведет к автоматическому повышению зарплат для большинства россиян. Однако и сокращения доходов в конце осени из-за праздников ждать не стоит.