24 октября 2025 в 04:00

Россиянам объяснили, как шестидневка повлияет на их зарплату

Бессараб: шестидневная рабочая неделя не повлияет на зарплаты россиян

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Введение шестидневной рабочей недели в октябре — ноябре 2025 года не приведет к автоматическому повышению зарплат для большинства россиян, заявила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Однако и сокращения доходов в последний месяц осени из-за праздников ждать не стоит. Исключение составят лишь те россияне, чей труд оплачивается по сдельной системе.

Шестидневная рабочая неделя и дополнительный рабочий день, к сожалению, никоим образом не повлияют на повышение зарплаты в октябре, но при этом, к счастью, они не повлияют и на сокращение таковой в ноябре, пояснила депутат.

По ее словам, для сотрудников с окладной формой оплаты рабочие часы в месяцах разной длины уже учтены в системе расчета, поэтому заработная плата распределяется равномерно. А вот для работников со сдельной оплатой все зависит исключительно от объема произведенной продукции.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что сокращение количества праздничных и отпускных дней может оказать негативное воздействие на здоровье россиян. По его словам, на данный момент законопроекты на эту тему не рассматриваются.

Светлана Бессараб
праздники
россияне
зарплаты
