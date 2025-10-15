В Госдуме объяснили, почему в России не будут сокращать праздники и отпуска

Сокращение количества праздничных и отпускных дней может оказать негативное воздействие на здоровье россиян, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, на данный момент законопроекты на эту тему не рассматриваются.

Я отношусь к идее [сокращения праздников и отпусков] негативно. Считаю, что должны быть основания, потому что реализация инициативы прежде всего отразится на здоровье граждан. Подобные вещи нужно обсуждать на площадке трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, объединения работодателей и правительственной стороны. Законопроектов на эту тему в Госдуму внесено не было. Что касается новогодних праздников, то эти темы регулярно обсуждаются, — подчеркнул Нилов.

Он напомнил, что в 2026 году праздничные дни продлятся с 31 декабря по 11 января, включая переносы, утвержденные постановлением правительства. По мнению депутата, противников данной инициативы куда меньше, чем сторонников.

В свое время депутат [Владимир] Жириновский предлагал такую конструкцию: сделать обязательно выходными несколько дней с 1 по 3 января, а все остальные — добавочными к отпуску. Эта идея поддержана не была. Не забывайте, что отпуск — это возможность отдохнуть, восстановить здоровье. Взять, например, северные территории России — крайне необходимо, чтобы люди ездили [отдыхать]. Тем, кто работает на тяжелых или вредных производствах, положен дополнительный отпуск, — резюмировал Нилов.

Ранее депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев заявил, что новогодние каникулы в 2026 году можно растянуть до 16 дней, что связано с календарным расположением выходных и праздников. По его словам, такой график позволит создать непрерывный период отдыха, не нарушая общего баланса рабочих часов в году.