Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 13:10

В Госдуме объяснили, почему в России не будут сокращать праздники и отпуска

Депутат Нилов: сокращение праздников и отпусков отразится на здоровье граждан

Ярослав Нилов Ярослав Нилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сокращение количества праздничных и отпускных дней может оказать негативное воздействие на здоровье россиян, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, на данный момент законопроекты на эту тему не рассматриваются.

Я отношусь к идее [сокращения праздников и отпусков] негативно. Считаю, что должны быть основания, потому что реализация инициативы прежде всего отразится на здоровье граждан. Подобные вещи нужно обсуждать на площадке трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, объединения работодателей и правительственной стороны. Законопроектов на эту тему в Госдуму внесено не было. Что касается новогодних праздников, то эти темы регулярно обсуждаются, — подчеркнул Нилов.

Он напомнил, что в 2026 году праздничные дни продлятся с 31 декабря по 11 января, включая переносы, утвержденные постановлением правительства. По мнению депутата, противников данной инициативы куда меньше, чем сторонников.

В свое время депутат [Владимир] Жириновский предлагал такую конструкцию: сделать обязательно выходными несколько дней с 1 по 3 января, а все остальные — добавочными к отпуску. Эта идея поддержана не была. Не забывайте, что отпуск — это возможность отдохнуть, восстановить здоровье. Взять, например, северные территории России — крайне необходимо, чтобы люди ездили [отдыхать]. Тем, кто работает на тяжелых или вредных производствах, положен дополнительный отпуск, — резюмировал Нилов.

Ранее депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев заявил, что новогодние каникулы в 2026 году можно растянуть до 16 дней, что связано с календарным расположением выходных и праздников. По его словам, такой график позволит создать непрерывный период отдыха, не нарушая общего баланса рабочих часов в году.

Госдума
отпуск
выходные
праздники
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бледанс ответила на слухи об иске из-за долга по коммунальным платежам
ВСУ превратили покупку самогона в тройное убийство
Сожитель до смерти избил беременную героиню «Мужского и женского»
Расстрел за водку, магнитные мины, шпионка в ДНР: ВСУ атакуют РФ 15 октября
Десерт из ягод лучше варенья — готовим белорусскую кулагу
Малыш скончался на глазах у родителей из-за нескольких глотков чая
Экономист дала прогноз по инфляции в ноябре
Захарова обозначила Баку позицию по арестованным россиянам
Президент футбольного клуба «Ростов» ушел в отставку
VK CXhub выяснил, как российские компании работают с данными для маркетинга
«Энергия мысли»: Цивилев раскрыл, какие задачи стоят перед энергетикой РФ
Нецензурно уволенный самарский чиновник вышел на связь
«Не готовы терпеть»: HR-эксперт назвал причину частых увольнений зумеров
Юрист раскрыл, как Жидков может ответить на оскорбление Федорищева
Стало известно, чем занимается сын обвиняемого в растрате ректора СПбГУП
В Госдуме раскрыли, как изменятся цены на продукты после повышения НДС
Астроном раскрыл последствия столкновения Земли с солнечным протуберанцем
Таврический инвестиционно-экономический форум состоится в Москве
Назван самый продаваемый люксовый автомобиль в России
Комик-иноагент не смог обжаловать штраф из-за одной ошибки адвоката
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.