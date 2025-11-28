День матери
Как оформить загранпаспорт для ребенка: можно ли сделать это удаленно?

Как получить на ребенка загранпаспорт — пошаговая инструкция для родителей
Загранпаспорт для ребенка можно оформить с самого рождения, для этого потребуется собрать минимальный пакет документов, а заявление подает законный представитель — родитель, опекун или попечитель. Для этого ему нужно подать заявление и собрать необходимые бумаги. Как оформить загранпаспорт для ребенка, чтобы процесс прошел быстро и без лишних хлопот — читайте далее.

С какого возраста дети могут получить загранпаспорт?

Оформить заграничный паспорт ребенку можно с момента появления его на свет. До достижения 14 лет он выдается на 5 лет, а с 14 лет — уже на 10. Даже новорожденному потребуется свой паспорт для поездки за границу, если это предусмотрено правилами въезда страны назначения.

Кто может подать заявление?

Заявление может подать только законный представитель — отец, мать, опекун или попечитель. Если оформляется паспорт для подростка от 14 до 18 лет, заявление заполняет сам подросток, но подпись родителя или опекуна также обязательна.

Для оформления загранпаспорта несовершеннолетнему необходимо подготовить следующие документы:

  • свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве;

  • паспорт родителя (или опекуна);

  • квитанция об оплате госпошлины;

  • фотографии ребенка (для паспорта старого образца), а также цифровое фото — если заявление подается через «Госуслуги».

Если у родителя есть действующий загранпаспорт, его копия тоже может потребоваться.

Как оформить: пошаговая инструкция

Чтобы узнать, как оформить загранпаспорт для ребенка, важно помнить: начать лучше заранее, собрать все документы и уточнить, нужен ли биометрический паспорт.

  • Через портал «Госуслуги» или сайт МВД можно подать заявление онлайн, прикрепив необходимые файлы.

  • Оплатить пошлину также можно дистанционно.

  • Затем нужно прийти лично в отделение МВД или МФЦ, чтобы сделать биометрические фотографии (для нового паспорта).

  • Ребенку до 14 лет появляться лично при оформлении старого паспорта необязательно, но для биометрического документа его присутствие необходимо.

Как оформить загранпаспорт для ребенка, также подскажет служба поддержки МФЦ или «Госуслуг». Главный совет: заранее подготовьте все бумаги, оформляйте паспорт онлайн и не забывайте про фото, чтобы получить документ без задержек.

Ранее мы рассказывали, как рассчитать сумму положенных вам пособий и выплат.

