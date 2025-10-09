В Госдуме объяснили, почему новогодние каникулы продлятся 12 дней

Продолжительность новогодних каникул в 2026 году составит 12 дней, что обусловлено календарным расположением выходных и праздничных дней, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. По его словам, такой график позволяет объединить дни в непрерывный отдых без изменения общего баланса рабочих часов в году.

В 2026 году график составлен так, что начало рабочего года сдвигается почти на середину января, — редкий случай, когда праздничный календарь совпадает с удобным ритмом для отдыхающих. Продление новогодних каникул до 12 дней объясняется календарным расположением выходных и праздничных дней, что позволило объединить их в непрерывный отдых без изменения годового баланса рабочих часов. Для большинства граждан это означает длительное время вне работы и возможность заранее планировать поездки, семейные праздники и отпуск, — пояснил Тарбаев.

Парламентарий подчеркнул, что период новогодних каникул окажется одним из самых продолжительных за последние годы. По его словам, при совмещении с последними рабочими и выходными днями декабря общая продолжительность отдыха может достигнуть 16 дней.

Период новогодних каникул 2026 года окажется одним из самых продолжительных за последние годы — 12 дней подряд. А если к ним присовокупить два последних рабочих и два последних выходных дня декабря, каникулы можно растянуть до 16 дней. В результате россияне, работающие по стандартной пятидневке, проведут на рабочих местах в 2026 году 247 дней — это стандартный показатель для невисокосного года с длинными праздничными периодами, — резюмировал Тарбаев.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в 2026 году новогодние выходные будут длиться 12 дней. Глава ведомства уточнил, что выпавшие на выходные 3 и 4 января перенесены на 9 января и 31 декабря 2026 года.