Российская промышленность столкнулась с нехваткой 2 млн кадров

Российской промышленности не хватает 2 млн рабочих кадров, заявил член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», дефицит ощущается среди самых различных профессий.

С другой стороны, по разным оценкам, в промышленности сейчас не хватает около 2 млн сотрудников. При этом наблюдается дефицит и управленцев, и инженеров, и рабочих, — пояснил Никитин.

По его словам, при этом в России продолжается модернизация и строительство новых фабрик, заводов, комбинатов. Член РСПП уточнил, что некоторые предприятия используют различные инструменты для увеличения эффективности производства, автоматизации процессов и расширения рынков сбыта.

Ранее бизнесмен Денис Никулин подчеркнул, что хороших сотрудников можно принять на работу после увольнения, поскольку для работодателя это приобретение, а не потеря. По словам предпринимателя, если человек выполнял все свои обязанности и активно участвовал в жизни компании, то он ценный кадр.