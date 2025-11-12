Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 17:56

Российская промышленность столкнулась с нехваткой 2 млн кадров

В РСПП сообщили о нехватке 2 млн работников в российской промышленности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российской промышленности не хватает 2 млн рабочих кадров, заявил член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», дефицит ощущается среди самых различных профессий.

С другой стороны, по разным оценкам, в промышленности сейчас не хватает около 2 млн сотрудников. При этом наблюдается дефицит и управленцев, и инженеров, и рабочих, — пояснил Никитин.

По его словам, при этом в России продолжается модернизация и строительство новых фабрик, заводов, комбинатов. Член РСПП уточнил, что некоторые предприятия используют различные инструменты для увеличения эффективности производства, автоматизации процессов и расширения рынков сбыта.

Ранее бизнесмен Денис Никулин подчеркнул, что хороших сотрудников можно принять на работу после увольнения, поскольку для работодателя это приобретение, а не потеря. По словам предпринимателя, если человек выполнял все свои обязанности и активно участвовал в жизни компании, то он ценный кадр.

Россия
кадры
заводы
РСПП
