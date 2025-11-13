Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 05:29

Полиция Бразилии готовится арестовать Канье Уэста на концерте

Poder360: Бразилия готова арестовать Канье Уэста за нацистские песни на концерте

Канье Уэст Канье Уэст Фото: Ian West/Keystone Press Agency

Бразильская полиция готова задержать американского рэпера Канье Уэста в случае исполнения песен, оправдывающих нацистскую идеологию, передает местный портал Poder360. Концерт музыканта запланирован на 29 ноября в городе Сан-Паулу.

Мэр города Рикарду Нунес запретил использование муниципальных площадок для проведения данного мероприятия. При этом местная прокуратура подготовила сотрудников полиции для возможного ареста артиста.

Организаторы в настоящее время продолжают поиск новой концертной площадки. Правовые последствия могут наступить если Уэст исполнит композиции, прославляющие Адольфа Гитлера.

Ранее Уэст встретился в Нью‑Йорке с израильско‑марокканским ортодоксальным раввином Йешаяху Пинто и публично извинился за свои антисемитские высказывания и за поддержку Адольфа Гитлера. Музыкант поблагодарил за то, что его приняли и позволили принести сожаления.

До этого продюсер Яна Рудковская заявила, что Канье Уэст не стал бы давать концерты за тот гонорар, который ему якобы предложили за выступление в Москве, за такие деньги «он даже с кровати бы не встал». Так она отреагировала на слухи, что артист якобы выступит в «Лужниках» в декабре за $1,2 млн (98,3 млн рублей), которые позже признали фейком.

запреты
Канье Уэст
концерты
Бразилия
