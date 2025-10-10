Рудковская высмеяла слухи о концерте Канье Уэста в Москве Рудковская: Канье Уэст не дал бы концерт в Москве за гонорар в $1,2 млн

Известный музыкант Канье Уэст не стал бы давать концерты за тот гонорар, который ему якобы предложили за выступление в Москве, заявила продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале. Так она отреагировала на слухи, что артист якобы выступит в «Лужниках» в декабре за $1,2 млн (98,3 млн рублей), которые позже признали фейком.

Во-первых, его гонорар 100% не такой. Он за такой гонорар даже с кровати не встанет. Там цифры минимум в пять раз больше. У нас у Егора Крида больше гонорар, чем у Канье Веста. Во-вторых, «Лужники»? В декабре? Кому пришла в голову такая шальная мысль? — написала Рудковская.

Она пояснила, что возможные морозы неизбежно привели бы к техническим неполадкам и, как следствие, к уходу зрителей. Кроме того, Уэст явно не собирается посещать РФ в ближайшее время, добавила Рудковская.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Уэст 8 декабря даст концерт в Москве. По его информации, площадкой для шоу станут «Лужники». Там же добавили, что артист получит гонорар в размере $1,2 млн. По данным канала, контракт был подписан в сентябре. Позже в пресс-службе арены сообщили NEWS.ru, что впервые слышат о таком намерении рэпера.