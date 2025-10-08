Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 17:11

В «Лужниках» ответили на слухи о шоу Канье Уэста

NEWS.ru: в «Лужниках» опровергли информацию о концерте Канье Уэста

Канье Уэст Канье Уэст Фото: Javier Rojas/Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст не собирается выступать в «Лужниках», заявили NEWS.ru в пресс-службе крупнейшего концертного комплекса Москвы. Представители арены отметили, что впервые слышат о таком намерении певца.

У нас нет такой информации, [что Канье Уэст собирается выступать в «Лужниках»]. Слышим об этом впервые, — пояснили в пресс-службе «Лужников».

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Уэст 8 декабря даст концерт в Москве. По его информации, площадкой для шоу станут «Лужники». Там же добавили, что артист получит гонорар в размере $1,2 млн (98,3 млн рублей). По данным канала, контракт был подписан в сентябре.

Депутат Госдумы Александр Толмачев до этого заявил, что визит американского рэпера Тимбалэнда в Москву продемонстрировал невозможность изоляции России. По его словам, зарубежные гости в восторге от российской кухни, культуры и людей.

В начале октября музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что приезд американских звезд в Россию является показателем хороших отношений между двумя государствами. По его словам, пока с гастролями в РФ едут исключительно афроамериканские рэперы.

