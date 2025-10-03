Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 14:58

Продюсер объяснил, почему в Россию продолжают приезжать американские звезды

Продюсер Рудченко назвал приезд звезд США в Россию показателем хороших отношений

Джейсон Деруло Джейсон Деруло Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Приезд американских звезд в Россию является показателем хороших отношений между двумя государствами, выразил мнение в беседе с NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. По его словам, пока с гастролями в РФ едут исключительно афроамериканские рэперы. Продюсер отметил, что это связано с их бунтарским образом жизни.

Почему американские звезды продолжают посещать Россию? Из-за того, что сейчас нет открытой враждебности между США и РФ, у некоторых американских артистов налаживается концертно-гастрольная деятельность в нашей стране. Как вы видим, пока к нам едут преимущественно американские рэперы. Это происходит в том числе еще из-за того, что афроамериканские артисты ведут бунтарский образ жизни. Если бы был запрет или какие-то прям негативные взаимоотношения, то они бы не переступили данный рубеж. А так как отношения неопределенные, они себе могут позволить такое поведение, — пояснил Рудченко.

Продюсер отметил, что артисты своим поведением прокладывают путь для всей западной концертной индустрии в России. По его словам, через выступления музыкантов транслируется важный посыл об отсутствии непримиримых противоречий между странами.

Американские рэперы, выступая в РФ, протаптывают дорожку в концертную индустрию в нашей стране. И в том числе, через этих артистов населению уже транслируется мысль, что между Москвой и Вашингтоном нет прямой вражды. Соответственно, за ними могут последовать и более лояльные артисты с положительной репутацией. Заметьте, Джейсон Деруло, который тоже недавно приезжал к нам, не только открыл свой концерт треком «Матушка» певицы Татьяны Куртуковой, он попытался устроить определенную провокацию с выступлением музыканта Егора Крида. Он повторил его номер. То есть, замешал в своем выступлении треки российских артистов, — резюмировал Рудченко.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что американский рэпер Тимбаленд прибыл в Москву, он выступит на закрытом мероприятии. Гонорар исполнителя составляет $500 тысяч (чуть более 40 млн рублей). Певца встретили в столичном аэропорту Внуково.

рэперы
США
Россия
артисты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
