03 октября 2025 в 10:08

Популярный американский рэпер выступит на мероприятии в Москве

Американский рэпер Тимбаленд выступит на закрытом мероприятии в Москве

Тимбаленд Тимбаленд Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский рэпер Тимбаленд прибыл в Москву, он выступит на закрытом мероприятии, сообщил Telegram-канал Mash. Там добавили, что гонорар исполнителя составляет $500 тыс. (чуть более 40 млн рублей).

Как отметил канал, певца встретили в столичном аэропорту Внуково. Ему предоставили кортеж из Mercedes V-Class, Range Rover и Maybach. После этого Тимбаленд поселился в гостинице Radisson.

Американский певец является обладателем четырех премий «Грэмми». У него были совместные музыкальные проекты с 50 Cent, OneRepublic и Мадонной.

Ранее рэпер Xzibit рассказал, что намерен дать два сольных концерта 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. По словам музыканта, зрителей будет ждать большое шоу с участием всей команды рэпера.

До этого американский певец Джейсон Деруло потратил 30 часов на перелет в Россию ради двух концертов — 26 сентября в Москве и 28 сентября в Санкт-Петербурге. Вместе с ним прибыла команда из 35 человек из разных стран. В то же время продюсер Дарья Богатырева считает, что западные звезды уровня Дженнифер Лопес и Бейонсе не смогут выступить в России из-за рисков для карьеры.

Россия
США
рэперы
выступления
гонорары
