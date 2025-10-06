Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 октября 2025 в 14:21

В Госдуме высказались об «изоляции» России на фоне приезда мировых звезд

Депутат Толмачев: приезд Тимбаленда в Москву доказал невозможность изоляции РФ

Тимбаленд Тимбаленд Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Визит американского рэпера Тимбаленда в Москву продемонстрировал невозможность изоляции России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, зарубежные гости в восторге от российской кухни, культуры и людей.

Тимбаленд приехал на концерт в Москву, чем вызвал возмущенные вопли антироссийски настроенной публики, которая еще не пришла в себя после выступления Джейсона Деруло. Как же так, бьются в припадке эти люди, Россия ведь в изоляции! Вот такая «изоляция», что мировые звезды каждую неделю здесь. Возвращаются домой довольные после знакомства с русской культурой, кухней, а главное — нашими людьми. Еще одно доказательство: попытки изолировать нашу страну — вымучные и неудачные, — отметил Толмачев.

Ранее Тимбаленд поделился впечатлениями о русской кухне во время своего визита в Москву. Он попробовал такие блюда, как борщ, блины и пельмени. Музыкант также отметил, что русская кухня существенно отличается от той, с которой он сталкивался в Соединенных Штатах.

Американский рэпер Элвин Натаниэль Джойнер IV, выступающий под псевдонимом Xzibit, ранее анонсировал проведение двух сольных концертов 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. По словам музыканта, зрителям предстоит увидеть масштабное шоу.

рэперы
Россия
Москва
Госдума
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
