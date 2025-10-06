Визит американского рэпера Тимбаленда в Москву продемонстрировал невозможность изоляции России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, зарубежные гости в восторге от российской кухни, культуры и людей.

Тимбаленд приехал на концерт в Москву, чем вызвал возмущенные вопли антироссийски настроенной публики, которая еще не пришла в себя после выступления Джейсона Деруло. Как же так, бьются в припадке эти люди, Россия ведь в изоляции! Вот такая «изоляция», что мировые звезды каждую неделю здесь. Возвращаются домой довольные после знакомства с русской культурой, кухней, а главное — нашими людьми. Еще одно доказательство: попытки изолировать нашу страну — вымучные и неудачные, — отметил Толмачев.

Ранее Тимбаленд поделился впечатлениями о русской кухне во время своего визита в Москву. Он попробовал такие блюда, как борщ, блины и пельмени. Музыкант также отметил, что русская кухня существенно отличается от той, с которой он сталкивался в Соединенных Штатах.

Американский рэпер Элвин Натаниэль Джойнер IV, выступающий под псевдонимом Xzibit, ранее анонсировал проведение двух сольных концертов 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. По словам музыканта, зрителям предстоит увидеть масштабное шоу.