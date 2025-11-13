Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 05:35

Шойгу рассказал, какой курс взяла новая премьер Японии

Шойгу: премьер Японии Такаити взяла курс на реваншизм

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru

Премьер Японии Санаэ Такаити взяла курс на политику реваншизма, предполагающую пересмотр итогов нанесенных военных и политических поражений и убытков, заявил РИА Новости секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. По его словам, неясно, как это сочетается с ее заявлениями о намерении нормализовать отношения с Россией.

Японский премьер взяла курс на политику реваншизма и ревизионизма. Непонятно, как это сочетается с ее же заявлениями о намерении нормализовать отношения с Россией, — сказал он.

Ранее Россия ввела запрет на въезд на свою территорию для 30 японских граждан. Данная мера является ответом на продолжающиеся антироссийские санкции со стороны Токио, уточнило дипломатическое ведомство страны. В санкционный список вошли официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура, журналисты и профессора университетов. В заявлении было указано, что запрет на въезд установлен бессрочно для всех лиц, включенных в список.

До этого сообщалось, что Япония сохраняет неопределенность и рассчитывает на возвращение Курильских островов. Так, министр по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавада проговорился, указав на принадлежность территории «иностранному государству».

Сергей Шойгу
Япония
министры
Россия
