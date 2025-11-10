«Оговорка по Фрейду»: Журова о скандале японцев из-за Курильских островов

Япония сохраняет неопределенность и рассчитывает на возвращение Курильских островов, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, министр по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавада проговорился, указав на принадлежность территории «иностранному государству».

Конечно, для японцев [слова Кикивады], видимо, как оговорка по Фрейду. Говорить о том, что Курилы — японские острова, могут только те, кто пытается еще думать, что это будет так. Но всем понятно, что этого не будет. Несколько раз у нас были попытки подойти к моменту заключения договора о мире, но с юридической точки зрения он не был совсем завершен. Поэтому осталась эта недосказанность и какая-то странная надежда у японцев на то, что Курилы когда-то могут быть их, — высказалась Журова.

Она отметила, что конфликт между Японией и Россией может утихнуть и стороны вернутся к мирному соглашению, а также к совместному использованию водных ресурсов. Однако, по мнению депутата, отделение Курил от РФ не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что в Японии вспыхнул политический скандал из-за слов Кикавады о Курильских островах. В ходе визита в префектуру Хоккайдо чиновник побывал на мысе Носаппу, который выходит на острова, и косвенно признал их принадлежность России.