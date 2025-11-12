Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 16:32

Крайне редкая орхидея из Мадагаскара расцвела в Ботаническом саду МГУ

В Москве в Ботаническом саду МГУ расцвела орхидея Ангрекум из Мадагаскара

Орхидея Ангрекум из Мадагаскара в представлении ИИ Орхидея Ангрекум из Мадагаскара в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Москве в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела орхидея Ангрекум из Мадагаскара, пишет «Москва 24» со ссылкой на учреждение. Там уточнили, что в природе это растение встречается крайне редко.

Горожане могут увидеть цветок в Пальмовой оранжерее, отметили в Ботаническом саду. Его особенностями считаются крупные белые лепестки диаметром в девять сантиметров и нежный аромат.

В естественной среде Ангрекум произрастает на высоте примерно 400 метров над уровнем моря. Растение встречается не только в Мадагаскаре, но и в Восточной Африке, а также на островах Индийского океана.

Ранее сообщалось, что редкий тропический клоп вида Plinachtus bicoloripes был обнаружен на территории Ботанического сада института ДВО РАН в Приморском крае. Данный вид обычно обитает исключительно в тропических и субтропических регионах Юго-Восточной Азии.

