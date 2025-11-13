Конгресс США одобрил финансирование правительства

Конгресс США утвердил законопроект о продлении бюджетного финансирования федерального правительства, передает телеканал C-SPAN. Документ предусматривает прекращение рекордного шатдауна путем обеспечения деятельности государственных институтов до 30 января 2026 года.

Отмечается, что законодательную инициативу поддержали 222 члена Палаты представителей, против выступили 209 парламентариев. Принятый законопроект теперь направляется на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ранее лидер Штатов заявил, что порекомендует выплатить по $10 тыс. (809 тыс. рублей) авиадиспетчерам, продолжавшим работу в период приостановки деятельности государственных служб. Американский лидер также подверг критике сотрудников, оставшихся дома, пообещав ввести для них особые пометки в личных делах и заменить «настоящими патриотами».

До этого сообщалось: Соединенные Штаты планируют занять $569 млрд (46 трлн рублей) в четвертом квартале 2025 года. Согласно официальному прогнозу, в первом квартале 2026 года объем новых заимствований достигнет $578 млрд.