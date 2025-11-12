В России доход от азартных игр превысил бюджет Москвы Общественник Ходыков: доход от азартных игр в России превысил 5 трлн рублей

Доход от азартных игр в России превысил бюджет Москвы, сообщает «Постньюс» со ссылкой на слова исполнительного директора «Центра борьбы с лудоманией» Андрея Ходыкова. Сумму поступлений оценили в 5 трлн рублей, включая теневой оборот.

Столько лет, сколько у нас легализованы азартные игры, на столько же мы отстаем в профилактике и лечении зависимости. Если легальный рынок оценивается в 3 трлн рублей, то с учетом теневого оборота — уже 5 трлн рублей, — рассказал Ходыков.

Эксперт предположил, что такие показатели связаны с отсутствием профилактики лудомании в России. Он выразил мнение, что в 2018 году в преддверии Чемпионата мира по футболу в стране произошла фактическая легализация азартных игр.

Ранее депутат ГД Анатолий Аксаков рассказал, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому организаторы азартных игр будут обязаны предупреждать клиентов о рисках букмекерских ставок. По его словам, игроманов также станут информировать об альтернативных и безопасных способах заработка денег.