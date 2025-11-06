Пелоси заявила об уходе из Конгресса США

Член Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о своем уходе из Конгресса США, сообщает The Washington Post. Как пишет издание, она завершает почти сорокалетнюю политическую карьеру, не имеющую аналогов в истории законодательного органа.

Я не буду переизбираться в конгресс. С благодарностью в сердце я с нетерпением жду своего последнего года работы в качестве вашего представителя, — заявила она.

Пелоси стала первым спикером парламента, занимавшим этот пост несколько сроков с 1950-х годов. В 2007 году она стала первой в истории США женщиной-спикером Палаты представителей. Во время своего пребывания в конгрессе Пелоси была одной из самых влиятельных фигур в американской политике. Она принимала активное участие в принятии важных законов и формировании политической повестки.

Ранее стало известно, что демократы готовятся к возможному уходу Пелоси из политики после выборов в Калифорнии. Как сообщал телеканал NBC, 85-летний политик может объявить об отказе от переизбрания в 2026 году. Пелоси называют главным оппонентом американского лидера Дональда Трампа.