В США раскрыли, кто из важных персон страны может покинуть мир политики

В США раскрыли, кто из важных персон страны может покинуть мир политики NBC: демократы в США ожидают ухода Пелоси из политики

Демократы готовятся к возможному уходу Нэнси Пелоси из политики после выборов в Калифорнии, сообщает телеканал NBC. 85-летняя политик, бывшая спикером Палаты представителей и главным оппонентом американского лидера Дональда Трампа, может объявить об отказе от переизбрания в 2026 году.

Она уйдет на фоне крупной победы — это станет венцом ее достижений, — приводятся в материале слова одного из калифорнийских демократов.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал в социальной сети Bluesky созданный искусственным интеллектом ролик на фоне акции протеста «Нет королям». На видео Трамп предстает в королевском облачении с мечом, а среди политиков, склоняющих перед ним колени, изображены Пелоси и сенатор Чак Шумер.

Кроме того, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подтвердил свои амбиции стать кандидатом в президенты США на выборах 2028 года от демократов. Политик заявил, что рассмотрит возможность выдвижения после промежуточных выборов, запланированных на следующий год.