02 ноября 2025 в 14:46

Кинул на снег и забыл: 5 цветов, которые взойдут сами без вашего участия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Первый снег — не повод расставаться с мечтой о красивой клумбе! Именно в это время можно сеять морозостойкие однолетники, которые весной порадуют вас дружными всходами. Все просто: кинул на снег и забыл!

Идеально подходят васильки, календула, эшшольция, мак-самосейка и нигелла. Они не боятся холода и пройдут естественную стратификацию, что сделает их крепкими и закаленными. Когда снежный покров достигнет 5–10 см, просто рассыпьте семена прямо по поверхности сугробов. Не нужно делать лунки, поливать или присыпать землей — талые воды сами втянут семена в грунт на нужную глубину.

Эти 5 цветов взойдут сами без вашего участия и порадуют пышным цветением с начала лета до осенних заморозков. Идеальное решение для занятых дачников, которые хотят иметь красивый сад без лишних хлопот.

Ранее был назван цветок-легенда для российского климата: не вымерзает зимой, цветет даже в самую суровую жару.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
